ВС Тайваня сообщили о приближающихся кораблях и самолётах армии КНР к границам острова. Данная информация была опубликована на сайте военного ведомства республики.
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