Доброй ночи, Империя. Недавно, прямо под елочку, нас порадовали новостями, что ЮАР возбудилась и подала иск на Израиль в Международный суд ООН (далее МС, для краткости) – так что у нас опять нет повода не выпить.
Не самый гуманный суд в мире
Комментарии
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Alex
Автор, поправь, для начала "ухо Израиля".
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15 час.
A
Alex
Также подумай над вопросом: Если МС признает Израиль геноцидниками, кто их возьмет в БРИКС?
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Израиль в БРИКС? Это хороший еврейский анекдот.
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8 час.
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