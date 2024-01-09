Политика как он...
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Политика как она есть

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Не самый гуманный суд в мире

Не самый гуманный суд в мире

Доброй ночи, Империя. Недавно, прямо под елочку, нас порадовали новостями, что ЮАР возбудилась и подала иск на Израиль в Международный суд ООН (далее МС, для краткости) – так что у нас опять нет повода не выпить.

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Комментарии
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Alex
Автор, поправь, для начала &quot;ухо Израиля&quot;.
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15 час.
A
Alex
Также подумай над вопросом: Если МС признает Израиль геноцидниками, кто их возьмет в БРИКС?
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Израиль в БРИКС? Это хороший еврейский анекдот.
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8 час.

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