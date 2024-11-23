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Майор ВС ФРГ Пфаф: Условия для мира на Украине были созданы весной 2022 года

Майор ВС ФРГ Пфаф: Условия для мира на Украине были созданы весной 2022 года

Вышедший в отставку офицер Вооружённых сил Федеративной Республики Германия Флориан Пфаф проинформировал о том, что бушующее на украинской территории противостояние могло быть мирно завершено двумя годами ранее.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Напрашивается картинка:  Б.Джонсон и В. Зеленский рвут и топчат Минские соглашения, а ВИПы Запада во главе с канцлером Германии  на заднем плане аплодируют и одобряют шалости зарвавшихся политиканов. Дескать, дети ведь, что с них возьмёшь ?
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