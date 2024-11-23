Вышедший в отставку офицер Вооружённых сил Федеративной Республики Германия Флориан Пфаф проинформировал о том, что бушующее на украинской территории противостояние могло быть мирно завершено двумя годами ранее.
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