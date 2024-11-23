Майор ВС ФРГ Пфаф: Условия для мира на Украине были созданы весной 2022 года

Сергей Дмитриев

Напрашивается картинка: Б.Джонсон и В. Зеленский рвут и топчат Минские соглашения, а ВИПы Запада во главе с канцлером Германии на заднем плане аплодируют и одобряют шалости зарвавшихся политиканов. Дескать, дети ведь, что с них возьмёшь ?