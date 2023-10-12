Ни Core i9-14900K, ни новые Ryzen 8000 и близко не подойдут к этим монстрам. Рассекречены все модели процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000WX

16-ядерный Ryzen 9 7950X и 24-ядерный Core i9-14900K покажутся игрушками на их фоне. 19 октября AMD представит Threadripper Pro 7000 с 96-ядерным CPU во главе Анонс процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000WX должен состояться 19 октября, но уже сегодня характеристики всех моделей попали в Сеть.