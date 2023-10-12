iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Ни Core i9-14900K, ни новые Ryzen 8000 и близко не подойдут к этим монстрам. Рассекречены все модели процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000WX

Ни Core i9-14900K, ни новые Ryzen 8000 и близко не подойдут к этим монстрам. Рассекречены все модели процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000WX

16-ядерный Ryzen 9 7950X и 24-ядерный Core i9-14900K покажутся игрушками на их фоне. 19 октября AMD представит Threadripper Pro 7000 с 96-ядерным CPU во главе Анонс процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000WX должен состояться 19 октября, но уже сегодня характеристики всех моделей попали в Сеть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх