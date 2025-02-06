В Европарламенте призвали срочно ввести тарифные меры против удобрений из России

Необходимо в срочном порядке ввести и усилить тарифные меры против удобрений, ввозимых в регион из России и Белоруссии, заявила член Европарламента от Польши Марта Вцисло, выступая с речью в Еврокомиссии, пишет интернет-издание "Лента.
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