В Европарламенте призвали срочно ввести тарифные меры против удобрений из России

Дмитрий Гурин

Ну оно и правильно. Ведь задерживать суда с нашими удобрениями, арестовывать их и потом спокойно изымать пардон, воровать это выгодно. Вот только время между арестом и изъятием достаточно критично, Бейрут это показал но до гейропейцев видимо не дошло.