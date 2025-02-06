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В Европарламенте призвали срочно ввести тарифные меры против удобрений из России

В Европарламенте призвали срочно ввести тарифные меры против удобрений из России

Необходимо в срочном порядке ввести и усилить тарифные меры против удобрений, ввозимых в регион из России и Белоруссии, заявила член Европарламента от Польши Марта Вцисло, выступая с речью в Еврокомиссии, пишет интернет-издание "Лента.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну оно и правильно. Ведь задерживать суда с нашими удобрениями, арестовывать их и потом спокойно изымать пардон, воровать это выгодно. Вот только время между арестом и изъятием достаточно критично, Бейрут это показал но до гейропейцев видимо не дошло.
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