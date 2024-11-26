По 250 грузовых авто пропускают на таможенном посту в Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что в настоящий момент в пункте пропуска «Тажен» на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалась очередь из более 400 грузовых автомобилей, ожидающих выезд за пределы Республики Казахстан.
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