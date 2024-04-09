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Лавров: Россия и Китай сохранили отношения на высочайшем уровне

Лавров: Россия и Китай сохранили отношения на высочайшем уровне

Отношения Москвы и Пекина развиваются и уже достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что после переизбрания Владимира Путина на пост президента «политическая связка» получила дополнительные гарантии.

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