На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге вспомнили о дисквалифицированной Камиле Валиевой

На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге фанаты искренне скучают по Камиле Валиевой. С трибун виднелись красочные плакаты в поддержку опальной фигуристки, и в фойе Ледового дворца не забыли ее заслуги перед российским спортом.