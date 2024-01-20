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По следам "Пикника у висящей скалы"или путешествие выходного дня

По следам "Пикника у висящей скалы"или путешествие выходного дня

﻿﻿В двух часах езды от Мельбурна находится загадочная Висячая скала. Его популярность во многом связана с книгой австралийской писательницы Джоан Линдси «Пикник у Висячей скалы» и ее экранизацией 1975 года Свежая серия очаровательной Натали Дормер 2018 Тайна этого места — пример того, как искусство может влиять на наше восприятие реальности.

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