По следам "Пикника у висящей скалы"или путешествие выходного дня

﻿﻿В двух часах езды от Мельбурна находится загадочная Висячая скала. Его популярность во многом связана с книгой австралийской писательницы Джоан Линдси «Пикник у Висячей скалы» и ее экранизацией 1975 года Свежая серия очаровательной Натали Дормер 2018 Тайна этого места — пример того, как искусство может влиять на наше восприятие реальности.