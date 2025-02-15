Стала известна явка на выборы президента Абхазии

Явка избирателей на досрочных выборах президента Абхазии на 12:00 составляет чуть более 21% от общего количества внесенных в списки для голосования, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
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