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Коммунальщики продолжают бездействовать на фоне обрушившегося на Петербург снегопада

Коммунальщики продолжают бездействовать на фоне обрушившегося на Петербург снегопада

Жители Санкт-Петербурга возмутились организацией уборки городских улиц в первый день снегопада. Как отмечают горожане, коммунальные службы Северной столицы не вывели на дороги ни одной снегоуборочной машины, несмотря на предупреждения синоптиков.

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