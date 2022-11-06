Коммунальщики продолжают бездействовать на фоне обрушившегося на Петербург снегопада

Жители Санкт-Петербурга возмутились организацией уборки городских улиц в первый день снегопада. Как отмечают горожане, коммунальные службы Северной столицы не вывели на дороги ни одной снегоуборочной машины, несмотря на предупреждения синоптиков.
Жители Санкт-Петербурга возмутились организацией уборки городских улиц в первый день снегопада. Как отмечают горожане, коммунальные службы Северной столицы не вывели на дороги ни одной снегоуборочной машины, несмотря на предупреждения синоптиков.
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