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SPORT24.ru

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Батраков оценил новый имидж Ламина Ямаля: «Я ни на что не намекаю…»

Батраков оценил новый имидж Ламина Ямаля: «Я ни на что не намекаю…»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с юмором оценил новый имидж хавбека «Барселоны» Ламина Ямаля.

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