«Страна»: под Киевом женщина подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу

У здания суда в поселке Ракитное Киевской области произошел трагический инцидент. Женщина совершила акт самосожжения после отказа суда в предоставлении отсрочки от мобилизации ее мужу, сообщает украинское издание «Страна».
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