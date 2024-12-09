США создали условия для новой войны после окончания СВО

США создали условия для новой войны на Ближнем Востоке после окончания спецоперации. Так член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов трактовал последствия падения власти Башара Асада в Сирии.
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