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ИА Регнум

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Часть левобережья Киева осталась без света

Столица Украины вечером 28 августа оказалась частично без электричества. Об этом сообщили местные СМИ.

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