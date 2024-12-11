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НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу — Лебедев

НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу — Лебедев

Переброску военной техники в Восточную Европу, в том числе, на территорию Польши, активно ведет Североатлантический альянс, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, 11 декабря сообщает РИА «Новости».

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