НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу — Лебедев

Переброску военной техники в Восточную Европу, в том числе, на территорию Польши, активно ведет Североатлантический альянс, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, 11 декабря сообщает РИА «Новости».
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