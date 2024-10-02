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Луис Энрике: "Не объясню тактику матча с «Арсеналом», вы все равно не поймете"

Луис Энрике: "Не объясню тактику матча с «Арсеналом», вы все равно не поймете"

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался объяснять тактические решения после поражения от «Арсенала» (0:2) в Лиге чемпионов.

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