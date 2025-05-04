Политика как он...
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Политика как она есть

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Алаудинов рассказал, какие бойцы ВСУ были самыми жестокими в Курской области

Алаудинов рассказал, какие бойцы ВСУ были самыми жестокими в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость к мирным жителям во время захвата территорий Курской области.

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