Полиция Петербурга и Ленобласти накануне получила семь сообщений о минировании ряда объектов. На почты различных организаций с утра и до вечера 27 февраля поступали весточки от лжеминеров.
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Полиция Петербурга и Ленобласти накануне получила семь сообщений о минировании ряда объектов. На почты различных организаций с утра и до вечера 27 февраля поступали весточки от лжеминеров.