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Гол Тюкавина помог «Динамо» крупно обыграть «Ахмат» в Кубке России

Гол Тюкавина помог «Динамо» крупно обыграть «Ахмат» в Кубке России

Московское «Динамо» на своем поле разгромило грозненский «Ахмат» (3:0) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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