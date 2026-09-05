Татарстанец Радик Салахов завоевал золото Всемирных игр кочевников

Скриншот видео / max.ru/rustamminnikhanov Представитель Татарстана Радик Салахов стал победителем Всемирных игр кочевников 2026 года в борьбе «көрәш» в абсолютной весовой категории.
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