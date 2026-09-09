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МОСИНФОРМ

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Москвичам покажут полутораметровое полотно Ореста Кипренского «Дмитрий Донской на Куликовом поле»

Москвичам покажут полутораметровое полотно Ореста Кипренского «Дмитрий Донской на Куликовом поле»

С 10 сентября в павильоне №1 ВДНХ москвичи и гости столицы смогут посетить выставку «Искусство сцены.

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