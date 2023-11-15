Лекарства для питомцев. Эксперты обсудили проблемы лечения животных

На полях форума «Сообщество» который традиционно проводит Общественная палата РФ под патронажем президента, как открытую рабочую площадку для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью, Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты, анонсировала создание концепции ответственного отношения к животным.