Иранские власти продолжают активно "прогревать" медиапространство на тему ответного удара по Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
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Иранские власти продолжают активно "прогревать" медиапространство на тему ответного удара по Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
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