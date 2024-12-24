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Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Чикаго», у Тренина и Хуснутдинова 3 ассиста на двоих

Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Чикаго», у Тренина и Хуснутдинова 3 ассиста на двоих

В ночь на 24 декабря (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхокс».

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