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В ФРГ предложили защищать небо Украины с территории НАТО

В ФРГ предложили защищать небо Украины с территории НАТО

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa Эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен призвал защищать воздушное пространство западной Украины при помощи систем ПВО, которые находятся на территории стран НАТО.

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