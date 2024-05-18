В ФРГ предложили защищать небо Украины с территории НАТО

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa Эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен призвал защищать воздушное пространство западной Украины при помощи систем ПВО, которые находятся на территории стран НАТО.
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