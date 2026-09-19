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Вам чтобы вкусно или чтобы голова не болела? В Склифе назвали 5 типов продуктов, которые могут спровоцировать мигрень

Вам чтобы вкусно или чтобы голова не болела? В Склифе назвали 5 типов продуктов, которые могут спровоцировать мигрень

Свет режет глаза, любой звук кажется оглушительным, к горлу подступает тошнота и кажется что голова вот-вот взорвется? Похоже, что у вас приступ мигрени и не исключено, что перед этим у вас было застолье.

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