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BigSom о ближайшем турнире по BATYRBALL: «Интерес к турнирам показывает, что в этом виде спорта есть что-то близкое к казахстанской ментальности»

Один из создателей игры BATYRBALL Самсон Аракелян, известный как хип-хоп исполнитель BigSom поделился своими ожиданиями от ближайшем турнире, который пройдет в рамках NAIZA 49 25 февраля: «Очень рад, что BATYRBALL становится неотъемлемой частью шоу и турниров NAIZA.

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