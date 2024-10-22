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Лента новостей Крыма

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Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года

Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы.

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