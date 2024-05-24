Крымский психолог рассказала, как подготовиться к ЕГЭ без стресса

Впереди волнительное событие — сдача выпускных экзаменов. Как подготовить школьника к ЕГЭ без стресса, что делать родителям и как не переборщить с помощью, выяснил корреспондент Крымского информационного агентства в беседе с психологом, доцентом факультета психологии КФУ им.