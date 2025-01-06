Русская учительница сорвала флаги Греции и Армении и прервал лезгинку во время Нового Года в Ессентуках. Что с ней стало?

Татьяна Хуторская

Ух, ты! Как смело выставляешь свою тупость напоказ. Не спорю с тупыми. Не засерай головы другим людям! Для них пишу. Эту землю завоевали наши великие предки. Она оплачена их жизнями и кровью! Ответьте на простые вопросы по истории. Кто построил все города на Кавказе, почему их строили, какую функцию они выполняли, кто в них жил первоначально? Лермонтов в качестве кого был на Кавказе, в какое историческое время, какие события он описывает в своих произведениях? Гора названа местными аборигенами и благородные русские приняли их название. Приблизительно те же комментарии могла бы написать и про Крым. Тут ещё один тупица (или враг) пишет про Крым. Ему мой коммент тоже прилетел в лоб! Крым - русский! Не позволяйте тупым идиотам засерать себе мозги! Вокруг Пятигорска (Ставропольский край, даже не столица края, так небольшой русский городок) распологаются 5 гор (от того и его название). Самая крупная гора - Бештау (что в переводе и означает 5 гор). Да и горами их можно назвать с трудом, так сопки по Российским меркам. Ессентуки совсем рядом от Пятигорска, ещё меньше его, тоже Ставропольский край. Кавказ многонационален. Жили там и армяне и греки ещё с советских времëн тоже. Но многие доприехали после развала СССР (армяне, подтянулись к своим). Чего приехали, понятно. В России комфортнее жить чем в Армении. Но русские только, я так понимаю, им мешают. Теперь они нам указывают как в Российской школе дискотеки правильно проводить. Многие местные греки уехали в Грецию после развала. Главное даже не всё это написанное. Главное то, что никогда не предавайте завоевания и достижения своих великих предков!!!!! Всё, что завоевано моими великими предками, моë, моих детей и внуков!!!! Так должен думать каждый россиянин! Гора Бештау кем названа?! Да сколько на земном шаре географических названий рек, гор и прочее, названных местными аборигенами, которых и след простыл, они вымерли или осталось их мизерное количество! И что, им государственность давать по этой причине? Смешно! Рассуждения из разряда умственного развития уровня детского сада? Или умышлено засерают наши враги головы простым людям? А тебе, тупицын, двойка не только по истории и литературе, но и по географии! 😜 Друзья, по "России 24" сейчас Владимир Мединский ведëт цикл передач по истории России. Как собирались русские земли. Очень интересно! Он такой молодец, так интересно! Бальзам моего сердца его слушать! Посмотрите! Надо хорошо знать свою историю, чтобы всякие враги на нас не влияли и не засерали нам мозги. Сейчас про времена смуты вещает, но дойдëт и до Кавказской войны.