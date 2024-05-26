«Замерзнет и развалится»: выгодна ли России заморозка конфликта на Украине?

Вчера 3,8K прочитали Как и предсказывалось неоднократно ранее, едва только Россия начнет брать верх на Украине, как тотчас Кремль начнут уговаривать подписать какую-нибудь бумажку, добровольно связав себе руки.
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