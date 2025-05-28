Испанский клуб проиграл еврокубковый финал команде из другой страны впервые с 2001 года. Было 19 побед подряд

«Бетис» уступил «Челси» со счетом 1:4 в финале Лиги конференций. Испанская команда проиграла клубу из другой страны в финале еврокубкового турнира впервые с сезона-2000/01 – тогда «Бавария» в финале ЛЧ одолела «Валенсию», а «Ливерпуль» победил «Алавес» в финале Кубка УЕФА.