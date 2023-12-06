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Царьград

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Маршрутка с людьми врезалась в бензовоз на Кубани. Есть жертвы и пострадавшие

Маршрутка с людьми врезалась в бензовоз на Кубани. Есть жертвы и пострадавшие

Жуткая авария случилась в Краснодарском крае, где погибли три человека и 16 пассажиров пострадали.Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, пятого декабря, на 65-м километре автодороги федерального значения Краснодар — Темрюк в районе Маевского кольца.

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