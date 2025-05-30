Таксистов Приангарья используют в новых схемах мошенничества

Полиция проинформировала таксопарки Приангарья о новых схемах мошенничества, в которые вовлекают водителей такси, чтобы предотвратить использование таксистов в преступных схемах и защитить их от мошенников.
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