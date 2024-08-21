Стриженова взяла своего 6-летнего внука на рыбалку и показала его улов

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала редкое фото со своим старшим внуком Петром с рыбалки. Екатерина Стриженова уже много лет трудится на телевидении, продолжая вести такие программы, как «Доброе утро» и «Время покажет».
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