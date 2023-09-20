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  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин: 15 компаний из Москвы победили в федеральном конкурсе промдизайна

Собянин: 15 компаний из Москвы победили в федеральном конкурсе промдизайна

В качестве главного поощрения проекты-победители получили право разместить на своей продукции специальный знак лауреата Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте о результатах первой премии «Лучший промышленный дизайн России».

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