Собянин: 15 компаний из Москвы победили в федеральном конкурсе промдизайна

В качестве главного поощрения проекты-победители получили право разместить на своей продукции специальный знак лауреата Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте о результатах первой премии «Лучший промышленный дизайн России».
В качестве главного поощрения проекты-победители получили право разместить на своей продукции специальный знак лауреата Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте о результатах первой премии «Лучший промышленный дизайн России».
Свежие комментарии