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Новости Брянска

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В Брянске парковка у филармонии не приспособлена для колясочников

В Брянске парковка у филармонии не приспособлена для колясочников

Отсутствие пандусов и съезды для колясок превращают парковку у филармонии в Брянске в полосу препятствий для маломобильных граждан.

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