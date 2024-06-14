Активным донорам предложили предоставлять оплачиваемый отпуск

Донорам, сдавшим кровь не менее 20 раз, предложили предоставлять оплачиваемый отпуск. С такой законодательной инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с председателем Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, сообщает пресс-служба фракции 14 июня.