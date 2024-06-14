Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Витушкин
    Ну и кто будет следить и контролировать исполнение озвученных пожеланий? В стране постоянно с экранов телеящика звуча...Правительство утв...
  • Андрей Кудрявцев
    Так ведь не на курорт дяденьки поехали, а на войну. А там стреляют и убивают.Захарова: Удар по...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вопрос, поему они не предложили установить "народным" избранникам зарплаты со всеми выплатами, льготами, привилегиями...Зарплату «на руки...

Активным донорам предложили предоставлять оплачиваемый отпуск

Активным донорам предложили предоставлять оплачиваемый отпуск

Донорам, сдавшим кровь не менее 20 раз, предложили предоставлять оплачиваемый отпуск. С такой законодательной инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с председателем Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, сообщает пресс-служба фракции 14 июня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх