Поработайте за нас: AWS предоставит учёным кластеры из 40 тыс. ИИ-ускорителей Tra...

Поработайте за нас: AWS предоставит учёным кластеры из 40 тыс. ИИ-ускорителей TrainiumAWS намерена привлечь больше людей к разработке ИИ-приложений и фреймворков, использующих разработанные Amazon ускорители семейства Tranium.
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