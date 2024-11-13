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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Поработайте за нас: AWS предоставит учёным кластеры из 40 тыс. ИИ-ускорителей Tra...

Поработайте за нас: AWS предоставит учёным кластеры из 40 тыс. ИИ-ускорителей Tra...

Поработайте за нас: AWS предоставит учёным кластеры из 40 тыс. ИИ-ускорителей TrainiumAWS намерена привлечь больше людей к разработке ИИ-приложений и фреймворков, использующих разработанные Amazon ускорители семейства Tranium.

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