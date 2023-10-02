Рынок облигаций достиг минимума за полгода

Российские эмитенты резко сократили активность на внутреннем долговом рынке. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные Cbonds за сентябрь, суммарный объем рублевых привлечений компаний составил почти 285 млрд рублей.
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