«Почему контакты с нынешним украинским руководством бессмысленны». Дмитрий Медведев опубликовал статью о взаимоотношениях России и Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, которая характеризует отношения России и Украины и которую опубликовала газета «Коммерсант», дал оценку украинским руководителям и заявил, что вести с ними переговоры бессмысленно.