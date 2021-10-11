«Почему контакты с нынешним украинским руководством бессмысленны». Дмитрий Медведев опубликовал статью о взаимоотношениях России и Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, которая характеризует отношения России и Украины и которую опубликовала газета «Коммерсант», дал оценку украинским руководителям и заявил, что вести с ними переговоры бессмысленно.
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