Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    Живу в 30 км от Москвы и у меня есть два газовых баллона- на одном я написал СИЛА СИБИРИ на втором Северный поток, пр...Какой прок для гр...
  • Александр Борисов
    Текст повторяется два раза. Это не первый раз Стоит быть внимательнееКП сменила утверж...
  • Алексей Васильев
    Ну, в принципе, сейчас еще нехилая программа по догазификации идет. Тоже весьма и весьма реальные бабки экономит.Какой прок для гр...

«Почему контакты с нынешним украинским руководством бессмысленны». Дмитрий Медведев опубликовал статью о взаимоотношениях России и Украины

«Почему контакты с нынешним украинским руководством бессмысленны». Дмитрий Медведев опубликовал статью о взаимоотношениях России и Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, которая характеризует отношения России и Украины и которую опубликовала газета «Коммерсант», дал оценку украинским руководителям и заявил, что вести с ними переговоры бессмысленно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх