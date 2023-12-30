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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Признать Путина президентом не получится", - ПАСЕ напомнила о себе антироссийской резолюцией

"Признать Путина президентом не получится", - ПАСЕ напомнила о себе антироссийской резолюцией

Politiki.net Продолжаем подводить итоги уходящего года - одним из важных европейских политических событий стала резолюция ПАСЕ, относительно президентских выборов следующего года в РФ.

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Комментарии
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Любовь
А в США, которым ПАСЕ постоянно ноги лижет, - есть все это? Даже зачатков демократии нет.
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9 час.
LD
Leon Dan
Про &quot;д&quot; это... неприятно конечно.
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6 час.
VO
Vitya Ostap
Не знаю, что решит пасе, а я за Путина и хотел на- ть на решение пасе Пусть себе решают, Россия наша страна!
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5 час.

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