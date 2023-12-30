"Признать Путина президентом не получится", - ПАСЕ напомнила о себе антироссийской резолюцией

Politiki.net Продолжаем подводить итоги уходящего года - одним из важных европейских политических событий стала резолюция ПАСЕ, относительно президентских выборов следующего года в РФ.
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