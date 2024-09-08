Глава «ПСЖ»: «Звезда клуба – не отдельный игрок, а команда. И она сияет ярко»

«Я очень горжусь нашей фантастической трансформацией за последний год. Она основана на молодости, таланте и, прежде всего, коллективной работе.
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