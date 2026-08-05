В России предложили ограничить бюджетные места в вузах для одной категории абитуриентов

Марина Трянина

пора ввести квоты на коммерческое обучение... все абитуриенты, кот-е закончили школы с медалями, хорошо сдали ЕГЭ, являются победителями олимпиад, поступают на бюджет, а на коммерческое обучение должны поступать все иностранцы и те, кто хочет учиться в этом вузе и имеет аттестат без троек, но не смог набрать высокий бал по ЕГЭ... А по поводу МГИМО особый разговор... меня смущает, что есть такие абитуриенты, которые идут в МГИМО, исключительно, ради престижа и не собираются работать по специальности (например, дочь Маликова зачем то поперлась в МГИМО, а потом занялась примитивной коммерческой деятельностью). Вот поступление таких нужно ограничить... или принимать их только на коммерческое отделение