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Лавров: Встреча с командой Трампа подтвердила возможность диалога

Лавров: Встреча с командой Трампа подтвердила возможность диалога

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о результативных контактах с командой Дональда Трампа. Встречи с госсекретарем Рубио и советником Уолтзом в Эр-Рияде показали, что стороны принципиально готовы к диалогу при сохранении национальных интересов.

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