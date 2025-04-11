Лавров: Встреча с командой Трампа подтвердила возможность диалога

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о результативных контактах с командой Дональда Трампа. Встречи с госсекретарем Рубио и советником Уолтзом в Эр-Рияде показали, что стороны принципиально готовы к диалогу при сохранении национальных интересов.