В России весной 2027 года могут начаться так называемые зомби-пожары – очаги, которые месяцами тлеют под землей, а затем снова выходят на поверхность.
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