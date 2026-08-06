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Чиновник Росвоенипотеки обвиняется в хищении 3,2 млн рублей у семей умерших военных

Чиновник Росвоенипотеки обвиняется в хищении 3,2 млн рублей у семей умерших военных

Военные следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела в отношении должностного лица отдела ведения накопительной ипотечной системы и государственных жилищных сертификатов Николая Жабина.

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