Чиновник Росвоенипотеки обвиняется в хищении 3,2 млн рублей у семей умерших военных

Военные следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела в отношении должностного лица отдела ведения накопительной ипотечной системы и государственных жилищных сертификатов Николая Жабина.
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