Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары Киева по России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса отмены ограничений на удары украинскими войсками вглубь российской территории добавят рисков самим Соединенным Штатам.
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