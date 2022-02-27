Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Паоло Ваноли сразу может провалить сезон. БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ. 1/8 финала

Паоло Ваноли сразу может провалить сезон. БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ. 1/8 финала

Если «Спартак» вслед за поражением в дерби проиграет в среду «Кубани», то может досрочно закрыть тему еврокубков Главным событием следующей недели станут матчи Кубка России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх